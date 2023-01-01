Blockpost Legacy 是一款 3D 多人立方體射擊遊戲，具有多種遊戲模式和多種武器。在死亡競賽、自由混戰、淘汰賽、槍戰、僅限手槍和團隊死亡競賽等有趣遊戲中體驗與真實線上玩家進行即時槍戰的快感。此外，您甚至可以玩感染（殭屍）和鏟子戰鬥等有趣的模式。檢查任務選單以完成任務並獲得更多經驗和能力。在這款動感十足的槍戰體驗中，你玩的比賽越多，你的等級就越高，變得越好！當你升級時，你將能夠自訂你的角色，打開箱子，解鎖獨特的皮膚，並改進你現有的武器庫。探索由各種近戰武器、衝鋒槍、霰彈槍、炸藥、自動和半自動步槍、狙擊手等組成的完整武器庫。不要忘記邀請您的朋友加入您的團隊並倍增您的力量！移動 - WASD 或箭頭鍵射擊 - 滑鼠左鍵瞄準 - 滑鼠右鍵跳躍 - 空格鍵切換武器 - 數字鍵Blockpost 由 Skullcap Studios 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Blockpost您可以在 Poki 上免費玩 Blockpost Legacy。Blockpost Legacy 可以在您的電腦上玩。

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