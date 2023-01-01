Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends 是一款多人遊戲，您可以與線上對手作戰，射擊對方的城堡和軍隊。在你的城堡前面有一門大砲，它不斷地在螢幕的最左邊和最右邊的點之間擺動。你的工作是在適當的時間發射大砲，擊中來襲的敵人。士兵一穿過對方的城堡就會自動開始攻擊對方的城堡 - 所以你要盡力在他們穿過之前阻止他們。在線對抗真正的敵人，或創建自己的私人房間並邀請您的朋友！使用空白鍵或滑鼠左鍵單擊來發射砲彈。如果您使用的是行動裝置，請用手指點擊螢幕。Castle Fight With Friends 由 MarketJS 創建。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Stupid Zombies 2、Castle Blocks、Idle Startup Tycoon、Idle Mining Empire、Idle Money Tree、Stupid Zombies、Classic Solitaire、Ping Pong、Sudoku Village、Tactical Squad、Super Bubble Shooter、Mine Sweeperter、Mine Sweeper 、Mine掃地機、八球桌球與好友、麻將金字塔、解鎖它、強力羽毛球、真愛計算器、劊子手、盧多英雄、數學知識問答、超級女聲故事和打字戰鬥機您可以在Poki.Castle 上免費與朋友一起玩城堡大戰與朋友戰鬥可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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