Castle Blocks 是一款閒置遊戲，您可以在許多不同的中世紀和奇幻場景中建造您夢想中的城堡。您所要做的就是創建一個空框架並開始在畫布上建立您的夢想。只需將塊拖放到網格上並重新定位對象，直到您看到一座值得許多帝國和王朝居住的宏偉建築的圖片。您可以添加受各種不同文化和文明啟發的構建塊，這樣您就可以製作主題項目，甚至將文化融合在一起！確保探索您可以應用的不同背景場景。一旦您對自己的創作感到滿意，就可以將城堡另存為圖像。不要忘記與您的朋友分享 Castle Block 並向彼此展示您創建的城堡。建造 - 將塊拖放到網格上並重新定位物件。Castle Blocks 由 MarketJS 創建。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：空閒創業大亨、空閒採礦帝國、空閒搖錢樹、愚蠢殭屍、經典紙牌、乒乓球、數獨村、戰術小隊、超級泡泡射擊、掃雷、掃雷、與好友一起玩8 球桌球、麻將金字塔、解鎖它、強力羽毛球、真愛計算器、劊子手、盧多英雄、數學問答、超級女聲故事和打字戰鬥機您可以在Poki 上免費玩Castle Blocks。Castle Blocks 可以在您的電腦和手機上玩手機和平板電腦等設備。

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