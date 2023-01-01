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怪物合併是一種休閒合併，您可以在其中合併生物並解鎖更新、更強、甚至更令人毛骨悚然的怪物。遊戲具有非常漂亮的藝術風格，介於怪異和可愛之間。只需拖放相同的怪物即可將它們融合併創建更強大的怪物。每次你發現一種新類型的怪物，你都會解鎖神秘城堡的新部分。一旦你探索了整個城堡，你將解鎖一個充滿仙女的新世界，一個充滿不同且更加豐富多彩的氣氛的完全不同的世界！遊戲還有其他秘密和世界供您探索。你不需要等到萬聖節才變得有點恐怖。你能在這個令人上癮的合併遊戲中解鎖每個城堡和世界嗎？選擇並移動生物 - 點擊並拖曳滑鼠左鍵或手指怪物合併是由 Jeff Ramos 創建的。在 Poki：銀河帝國上玩他們的另一款未來派合併遊戲。您可以在 Poki 上免費玩 Monster Merge。Monster Merge 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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