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Stupid Zombies 2

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Stupid Zombies 2 是一款益智遊戲，讓您用盡可能少的子彈射擊成群的殭屍來對抗它們。你的子彈將穿過殭屍並擊中沿途的每一個人。你的子彈也會反彈，所以我們建議你在射擊時跳出框框並發揮創意。調整你的角度，以殺死最多的殭屍。您準備好用一顆石頭擊中兩隻鳥了嗎？或者用一把槍擊中兩隻殭屍……或者類似的東西……？（滑鼠）用遊標瞄準並單擊進行射擊（移動）按住手指瞄準並釋放以射擊愚蠢的殭屍 2由 MarketJS 創建。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Castle Blocks、Idle Startup Tycoon、Idle Mining Empire、Idle Money Tree、Stupid Zombies、Classic Solitaire、Ping Pong、Sudoku Village、Tactical Squad、Super Bubble Shooter、Mine Sweeper、Mine Sweeper、 8 Ball與夥伴撞球、麻將金字塔、解鎖它、強力羽毛球、真愛計算器、劊子手、盧多英雄、數學知識問答、超級女聲故事和打字戰鬥機您可以在Poki 上免費玩Stupid Zombies 2。Stupid Zombies 2 可以在Poki 上免費玩Stupid Zombies 2。Stupid Zombies 2 可以在以下平台上玩您的電腦和行動設備，例如手機和平板電腦。

網站： poki.com

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