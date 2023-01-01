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Rally Champion 是一款逼真的賽車遊戲，您必須在全球各個賽道上爭奪第一名。在這款遊戲中，您可以測試自己在華麗的森林主題賽道上的駕駛能力，同時享受優美的配樂。全力以赴，在規定的時間內取得最快的分數。運用你的轉向技巧，在道路彎道上漂移，並在高速車道上騎行，以超越對手。滿足您對速度的需求，完成 Rally Champion 中的每場比賽！轉向 - A/D 或箭頭鍵暫停 - EscRally Champion 由 MarketJS 創建。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Stupid Zombies 2、Castle Blocks、Idle Startup Tycoon、Idle Mining Empire、Idle Money Tree、Stupid Zombies、Classic Solitaire、Castle Fight With Buddies、Ping Pong、Sudoku Village、Tactical Squad、Superactical Squad Bubble Shooter 、掃雷、掃雷、八球桌球、麻將金字塔、解鎖、強力羽毛球、真愛計算器、劊子手、盧多英雄、數學問答、超級女聲故事和打字戰鬥機您可以免費玩拉力冠軍Poki.Rally Champion 可以在電腦、手機和平板電腦上玩。

網站： poki.com

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