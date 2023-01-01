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Squish Run

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Squish Run 是一款街機平台遊戲，你可以用強大的拳頭打破路上的障礙，避開即將到來的擠壓機。你的目標是粉碎一切擋在你面前的東西，無論是怪物還是磚牆，這樣你就可以逃脫可怕的柔軟命運。單獨玩或與朋友在本地合作體驗這種快節奏的刺激。收集金幣並用它們來解鎖新的酷炫多彩的角色。你能完成 Squish Run 中的每個關卡嗎？移動 - 左/右箭頭鍵跳躍 - 向上箭頭鍵打孔 - M 或空格鍵 Squish Run 由 Brad Erkkila 創建。在Poki 上玩其他休閒娛樂益智遊戲：Space Thing、Squish Machine、Castle Pals 和Flipchamps Dual Strike 您可以在Poki 上免費玩Squish Run。Squish Run 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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