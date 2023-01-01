Midnight Drive 是一款 3D 汽車遊戲，讓您在夜間在充滿活力的城市中行駛，收集鑽石，表演特技，並與時間賽跑。加速遊覽這座美麗的大都市，滿足您對速度的需求！首先選擇要啟動的汽車，選擇顏色，然後踩油門。收集寶石以購買更好的汽車和定制選項。擁有更好的汽車，您可以做出更好的特技並在循環中進行更敏捷的操作。找到粉紅色亮點開始比賽，這樣您就可以向所有人展示您在壓力下駕駛的能力。您準備好解鎖 Midnight Drive 中的每輛車並將所有這些霓虹燈變成模糊嗎？ Midnight Drive 是由 Avix Games 創建的。 Poki 上還有許多其他有趣的遊戲：Beecoins Inc、Thumb Fighter、Thumb Fighter 萬聖節、Thumb Fighter 聖誕節、拼圖照片拼圖：夏天、照片拼圖：拼圖版、照片拼圖：交換版、照片拼圖：幻燈片版、照片右轉和兩次！您可以在 Poki 上免費玩 Midnight Drive。Midnight Drive 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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