Jigsaw Photo Puzzle: Christmas
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Jigsaw Photo Puzzle: Christmas 是一款拼圖遊戲，您必須拖曳拼圖並將它們放置在正確的位置，以顯示與聖誕假期相關的令人驚嘆的酷炫圖像。如果您將所有部件都放在正確的位置，您就完成了關卡！有 3 個難度等級可供選擇：簡單、普通和困難，每個等級都會為拼圖添加越來越多的碎片。蓋上一杯熱巧克力，在一年中最美妙的時刻享受這種輕鬆的益智體驗！點擊或拖動即可移動選定的棋子。放置所有碎片以揭示圖像並完成關卡。拼圖照片拼圖：聖誕節是由 Avix Games 創建的。在 Poki 上玩他們的其他思維遊戲：拼圖照片拼圖：冬天、拇指戰鬥機、拇指戰鬥機聖誕節、照片拼圖：交換版、照片拼圖：拼圖版和照片拼圖：幻燈片版
網站： poki.com
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