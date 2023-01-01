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Drive Mad

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Drive Mad 是一款汽車遊戲，您在充滿障礙的賽道上行駛。你的目標是順利到達終點。你必須平衡你的速度，這樣你的車才不會翻倒。這比聽起來更難，因為有許多驚險且富有創意的特技和障礙供您享受。您有能力完成《Drive Mad》中的每個關卡嗎？向前駕駛- W、D、X、向上箭頭、向右箭頭、點擊滑鼠向後駕駛- S、A、Z、向下箭頭、向左箭頭Drive Mad 由Martin Magni 創建。在 Poki 上玩他們的其他街機遊戲：Speed King 您可以在 Poki 上免費玩 Drive Mad。Drive Mad 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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