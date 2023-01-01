Monster Tracks 是一款技巧遊戲，您必須通過空中移動穿過危險的路徑。這就是為什麼您在踩踏時必須小心，因為任何錯誤的劇烈操作都可能使卡車向後拱起，導致您翻倒。仔細研究路徑並保持輕微的向後傾斜，因為大多數障礙都會推動您前進。將您的速度調整到當前等級所需的速度，您將立即掌握這項挑戰！留意樣條橋、鵝卵石、原木、風車、坡道等障礙物，當然還有水體，如果你掉進去，就會導致你輸掉遊戲。您將有機會使用商店升級您的車輛的動力、抓地力和重量，以便您可以輕鬆應對即將到來的挑戰。不要忘記與您的朋友分享怪物軌跡並比較您的高分！向前轉向- W、D、X、向上箭頭、向右箭頭、滑鼠點擊向後轉向- S、A、Z、向下箭頭、向左箭頭怪物軌跡已創建馬丁·麥格尼.在 Poki 上玩他們的其他街機遊戲：Drive Mad、Recoil 和 Speed King 您可以在 Poki 上免費玩 Monster Tracks。Monster Tracks 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Monster Tracks 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。