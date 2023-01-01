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Speed King 是一款獨特的街機遊戲，具有平台和解謎元素。作為王室的快速成員，你有權摧毀王國中存在的一切。透過快速粉碎你看到的每個板條箱來行使這項權利。您可以向任何方向滑動以快速衝刺。不斷在關卡中滑動，同時避開敵人和障礙物，並注意關卡的邊界以朝正確的方向移動。容易，對吧？嗯，有一種方法可以找出答案。在遊戲中跳躍並完成每個關卡，並以速度之王的身份重返王座！使用 WASD 或箭頭鍵向前、向後或左右移動！在行動裝置上，只需向您想去的方向滑動即可！Speed King 由 Martin Magni (Fancade) 創建。在 Poki: Drive Mad 上玩具有挑戰性的益智平台駕駛遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Speed King。Speed King 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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