King of Mahjong

麻將之王是一款益智遊戲，將經典麻將體驗提升到一個全新的境界。您的目標是使用三個或更少的直線連接兩個相同的圖塊。這次，您將享受升級版的麻將冒險，其中有各種美麗的麻將牌，包括蝴蝶、寶石、水果和可愛的動物！但這還不是全部 - 遊戲提供多種具有挑戰性的模式來測試您的解謎技巧。解鎖馬拉松模式進行無盡的遊戲，在 PVP 模式中與其他人競爭，或在日曆模式中享受每天的新事物！為了獲得高分，請嘗試匹配相距較遠的瓷磚以獲得更多星星。祝麻將之王玩得開心！

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