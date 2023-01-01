Mahjong Cards
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Mahjong Cards」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
麻將牌是一款由 Indiesoft 製作的桌遊。麻將卡以一副紙牌代替傳統的麻將牌，提供獨特的麻將體驗。您的目標是將兩張相同的紙牌組合起來，並嘗試消除整副紙牌。請注意，您只能移除未被其他磁磚覆蓋或至少有一側空閒的空閒磁磚。如果您遇到困難，可以使用遊戲頁面底部的隨機播放選項。繼續檢查麻將牌：套牌現在很流行！透過連續點擊或點擊兩張相同的麻將牌來匹配它們。麻將牌由 Indiesoft 創建。他們創造了令人驚嘆的蓬鬆貓。您可以在 Poki 上免費玩。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Mahjong Cards 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。