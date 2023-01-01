Mahjong Cards

麻將牌是一款由 Indiesoft 製作的桌遊。麻將卡以一副紙牌代替傳統的麻將牌，提供獨特的麻將體驗。您的目標是將兩張相同的紙牌組合起來，並嘗試消除整副紙牌。請注意，您只能移除未被其他磁磚覆蓋或至少有一側空閒的空閒磁磚。如果您遇到困難，可以使用遊戲頁面底部的隨機播放選項。繼續檢查麻將牌：套牌現在很流行！透過連續點擊或點擊兩張相同的麻將牌來匹配它們。麻將牌由 Indiesoft 創建。他們創造了令人驚嘆的蓬鬆貓。您可以在 Poki 上免費玩。

網站： poki.com

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