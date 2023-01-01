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Mahjoctopus 是一款益智遊戲，結合了麻將的有趣部分和紙牌等經典紙牌遊戲的樂趣。在這個以水下為主題的華麗益智體驗中，您將按升序或降序對圖塊進行排序。檢查螢幕底部圖塊上的數字，然後從牌堆中挑選一張新卡片，直到找到它之前或之後的數字。點擊正確的圖塊會將其移動到遊戲面板的底部。如果您沒有可以配對的號碼，請從牌堆中獲取更多牌。如果您遇到困難，請隨意使用撤銷能力或取得圖塊。不要忘記點擊偶爾出現的神秘海洋生物以獲得驚喜！檢查螢幕底部圖塊上的數字，然後從卡片堆中挑選一張新卡片，直到找到數字為止在它之前或之後。您可以點擊圖塊將其移動到適當的位置。Mahjoctopus 由 Adgard 創建。在Poki 上玩其他令人上癮的遊戲：Pop It vs Spinner、Find The Candy、MadZOOng 和Merge to Million您可以在Poki 上免費玩Mahjoctopus。Mahjoctopus 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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