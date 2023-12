Mahjoctopus 是一款益智遊戲,結合了麻將的有趣部分和紙牌等經典紙牌遊戲的樂趣。在這個以水下為主題的華麗益智體驗中,您將按升序或降序對圖塊進行排序。檢查螢幕底部圖塊上的數字,然後從牌堆中挑選一張新卡片,直到找到它之前或之後的數字。點擊正確的圖塊會將其移動到遊戲面板的底部。如果您沒有可以配對的號碼,請從牌堆中獲取更多牌。如果您遇到困難,請隨意使用撤銷能力或取得圖塊。不要忘記點擊偶爾出現的神秘海洋生物以獲得驚喜!檢查螢幕底部圖塊上的數字,然後從卡片堆中挑選一張新卡片,直到找到數字為止在它之前或之後。您可以點擊圖塊將其移動到適當的位置。Mahjoctopus 由 Adgard 創建。在Poki 上玩其他令人上癮的遊戲:Pop It vs Spinner、Find The Candy、MadZOOng 和Merge to Million您可以在Poki 上免費玩Mahjoctopus。Mahjoctopus 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Mahjoctopus 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。