Numbers 是一款益智遊戲，您可以彈出可以相互互動的方塊。你會得到一張寫滿各種數字的白板，你的工作就是將它們配對並彈出它們！為此，請選擇兩個相同的數字，或兩個加起來為 10 的數字。您可以使用垂直相鄰的區塊、水平相鄰的區塊以及它們之間沒有其他數字來執行此操作。如果總和為 10 或數字相同，您也可以在一行的末尾和另一行的開頭彈出對。此外，如果謎題中的第一個和最後一個數字符合規則，您可以將它們配對。如果您喜歡配對遊戲或數獨，您一定會喜歡數字！配對區塊 - 點擊一個區塊將其選中，然後點擊另一個區塊將它們配對數字是由 Potato Jam 創建的。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲：Monster Duo、Onet Master、Onet Paradise、Bring me Cakes、Solitaire Klondike 2.0您可以在Poki 上免費玩數字遊戲。數位遊戲可以在您的電腦以及手機和平板電腦等在行動裝置上玩。

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