Monster Duo 是一款益智遊戲，您可以用 3 條或更少的直線連接兩個相同的方塊。與 Onet 遊戲的概念類似，這款麻將體驗擁有華麗的圖形介面、酷炫的效果（如火花、可愛的怪物），最重要的是，無盡的樂趣！清除關卡後，探索並恢復神秘森林。這些關卡充滿了各種困難和驚喜，例如小怪物實際上是聖樹的魔靈！開啟所有小兵，復興神秘森林！在一個關卡中你所要做的就是找到兩個相同的圖塊，如果它們之間沒有任何東西，則將它們匹配。沖洗並重複，直到遊戲中不再有方塊。來拯救這片神秘的森林吧！配對方塊 - 點擊一個方塊將其選中，然後點擊另一個方塊將它們配對Monster Duo 是由 PotatoJam 創建的。在Poki 上玩他們的其他技能遊戲：Numbers、Bring me Cakes、Onet Master、Onet Paradise 和Solitaire Klondike 2.0 您可以在Poki 上免費玩Monster Duo。Monster Duo 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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