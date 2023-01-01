數獨是一款益智遊戲，您可以將編號的數獨塊排列成不同的行和列。您將獲得一個 9x9 的網格，其中一些數字已填滿。用 1 到 9 中的任意數字填充剩餘的方塊。當拼圖中的每一行、每一列和每個 3x3 方塊都包含數字 1-9，並且每個數字僅出現一次時，拼圖就完成了。分析相交的行和列，找出缺少的數字，並將它們放入系列中以完成數獨謎題。遊戲有不同的難度級別，因此請選擇適合您心情的難度級別，享受令人滿意的益智體驗！用手指或滑鼠左鍵選擇圖塊。您可以使用數字鍵或遊戲內面板來填寫數字。您必須找出每個空格的正確數字。每行、每列和每節都必須包含每一位數字。如果您遇到困難，請使用提示！數獨是由位於葡萄牙的遊戲開發團隊 InfinityGames 創建的。在Poki 上玩他們的其他益智遊戲：Infinity Loop: Hex、Spider Solitaire、Energy、Infinity Loop、Merge Shapes、Shapes、Sudoblocks、Solitaire 和Wood Blocks 3D您可以在Poki 上免費玩數獨。數獨可以在數獨。您的電腦和手機上玩手機和平板電腦等裝置。

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