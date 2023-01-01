Solitaire Reverse 是一款紙牌遊戲，其中通常的紙牌規則相反：現在您從結束位置開始，並嘗試向下到達起始位置。您的目標是打出與右下角打開的牌的值高或低一個數字的牌。這款紙牌遊戲改變了一切！繼續吧，把你來之不易的皇冠花在新的主題上，享受新的、華麗的背景的遊戲！用遊標選擇你想玩的牌，然後點擊它。Solitaire Reverse 由 DrMop 創建。在 Poki 上查看他的其他遊戲 Monster Mash、Wordsmith、Wordy Pop、Australian Patience 和 Solitaire Golf！

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