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Recoil 是 Martin Magni 的一款平台/動作遊戲。你扮演一個小角色，使用各種武器來殺死討厭的粉紅色病毒！但你不能四處移動，唯一的移動方式是利用武器的後座力推動自己！小心尖刺，它們會立刻消滅你！與許多不同的機制互動，並透過每個關卡！滑鼠點擊射擊Recoil 由 Martin Magni 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Drive Mad 和 Speed King！您可以在 Poki 上免費玩 Recoil。您可以在 Poki 上免費玩行動裝置和桌上型電腦上的 Recoil。

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