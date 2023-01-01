Tightrope Theatre

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走鋼索劇場是冒險島製作的益智遊戲。你扮演一名騎獨輪車的馬戲團雜技演員，在舞台上表演。運用你的平台技巧，從繩索跳到平台上，到達每個關卡的終點，讓觀眾歡呼！你能通過這個平台益智遊戲的每個關卡嗎？移動 - A 和 D 或箭頭鍵跳躍 - 太空走鋼索劇院由 Adventure Islands 創建。在 Poki 上玩他們的其他精彩遊戲：Heart Star、Duke Dashington Remastered、Super Dangerous Dungeons、Total Party Kill 和 Tiny Dangerous Dungeons 您可以使用 Poki 上的桌面和行動裝置免費下載或安裝，在線玩 Tightrope Theater。

網站： poki.com

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