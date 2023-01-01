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Super Dangerous Dungeons

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Super Dangerous Dungeons 是一款 8 位平台解謎遊戲，您將扮演世界上最好的“寶藏獵人”，尋找隱藏在洞穴深處的東西。這款遊戲的關鍵在於時機和耐心，因此請確保在您深入冒險時將它們帶在身邊。路上有許多障礙，從尖刺和長矛到燒腦的謎題和無盡的深坑，嘗試盡可能深入地牢並領取獎勵！移動- WASD 或箭頭鍵跳躍- X、K 或空白鍵超級危險的地牢是由冒險島創建。看看他們在 Poki 上的另一款遊戲：Heart Star！

網站： poki.com

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