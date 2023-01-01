蘋果騎士：迷你地下城是一款動作平台角色扮演遊戲，您是一位勇敢的英雄，擁有一把可靠的劍和一大堆蘋果。探索遙遠奇幻土地上的王國，在那裡你可以展開英雄冒險。探索魔法森林並與其中的幽靈敵人戰鬥，從隱藏的地牢中收集黃金和寶貴的寶石，解鎖令人興奮的新服裝，並擊敗遊戲中讓你面對的每一個強硬的老闆。跳躍、衝刺、擺動、投擲蘋果，盡一切努力完成蘋果騎士：迷你地下城並解開遊戲中的每個秘密。移動- WASD 或箭頭鍵跳躍- Z 或J 或SpaceAttack - X 或K 或ControlDash - V或；或 AltThrow 蘋果 - C 或 L 或 ShiftApple Knight: Mini Dungeons 由 Limitless LLC 創建。他們在Poki 上還有另一款遊戲：Apple Knight、Apple Knight: Fight 和Viking Village！您可以在Poki 上免費玩Apple Knight: Mini Dungeons。Apple Knight: Mini Dungeons 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Apple Knight: Mini Dungeons 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。