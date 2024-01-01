Spooky Squashers

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Spooky Squashers 是一款運動遊戲，您是一名壁球運動員，必須逃離充滿幽靈的幽靈城堡。揮動球拍將球丟向敵人。一旦你的球擊中小兵足夠多的次數並將其擊倒，你就會擊敗他們。但如果你的球連續從牆上彈起三次而沒有接觸到敵人，你就會失去那個球。所以要注意你的目標，或者如果你不能，試著接住你的球並在它們消失之前再次擊球。使用保齡球和飛彈等道具來豐富您的遊戲，解鎖鏟子或煎鍋等酷炫裝備，並在遊戲提供的各種難度設定中完成遊戲。一旦您成為壁球大師，您就可以擊敗邪惡廚師幽靈，或者躋身排行榜前十名！Spooky Squashers 由 Raviv Elon 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Spooky Squashers。Spooky Squashers 目前只能在您的電腦上玩。

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