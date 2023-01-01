Blumgi Castle 是一款技巧遊戲，您可以裝備各種炸藥和特殊武器，將敵人沉入水中。炸毀你的敵人，或摧毀他們站立的地面！使用角色周圍的指示器瞄準，按住動作按鈕設定強度，並向怪物釋放雨狀炸彈。如果關卡中的每個生物都被擊敗，您將成功完成該關卡。每隔幾個關卡你就會解鎖一個全新的酷角色，所以一定要扮演他們中的每一個角色！請務必檢查頂部的特殊武器 - 因為其中有一些非常有趣的武器，例如更大的爆炸、圓鋸、炸藥、激光束，甚至是其兄弟遊戲 Blumgi Ball 中著名的傳送籃球！沒有一種正確的方法可以通關，所以請隨意創造破壞並充分享受這款令人上癮的技能遊戲！Blumgi Castle 由法國遊戲開發工作室 Blumgi 創建。在 Poki 上玩他們的傳奇技能遊戲：Blumgi Ball、Blumgi RocketBlumgi Castle 可以在 Poki 上免費玩。Blumgi Castle 可以在您的電腦和手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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