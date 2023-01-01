WebCatalog
Robot Awake

Robot Awake

poki.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Robot Awake」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Robot Awake 是一款益智遊戲，您可以操縱雷射光束的方向，將機器人從沉睡中喚醒。每個關卡都有多個機器人，您需要找出以最少的工作量為它們提供動力的方法。首先為其中一台雷射器供電。點擊接收器將其轉動，以便它們將雷射折射到下一個點。繼續旋轉接收器，直到啟動畫面上的每個機器人。有一百個具有挑戰性的關卡等著你去克服。你能完成《機器人覺醒》中的每個關卡嗎？與您的朋友分享此遊戲並比較您的高分！點擊電源或接收器與其進行互動。點擊圖塊即可旋轉它們。Robot Awake 由 Salt Pastel Studio 建立。在 Poki 上玩他們的另一個思考遊戲：Yarn Untangle 您可以在 Poki 上免費玩 Robot Awake。 Robot Awake 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Robot Awake 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Rotate

Rotate

poki.com

Energy

Energy

poki.com

Laser Quest

Laser Quest

poki.com

Mahjong Firefly

Mahjong Firefly

poki.com

Dual Cat

Dual Cat

poki.com

100% Golf

100% Golf

poki.com

RotateZ

RotateZ

poki.com

Power Light

Power Light

poki.com

Robot War: Robot Transform

Robot War: Robot Transform

now.gg

Who Is?

Who Is?

poki.com

FlowZ

FlowZ

poki.com

Pink

Pink

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策