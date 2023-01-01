Robot Awake
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Robot Awake 是一款益智遊戲，您可以操縱雷射光束的方向，將機器人從沉睡中喚醒。每個關卡都有多個機器人，您需要找出以最少的工作量為它們提供動力的方法。首先為其中一台雷射器供電。點擊接收器將其轉動，以便它們將雷射折射到下一個點。繼續旋轉接收器，直到啟動畫面上的每個機器人。有一百個具有挑戰性的關卡等著你去克服。你能完成《機器人覺醒》中的每個關卡嗎？與您的朋友分享此遊戲並比較您的高分！點擊電源或接收器與其進行互動。點擊圖塊即可旋轉它們。Robot Awake 由 Salt Pastel Studio 建立。在 Poki 上玩他們的另一個思考遊戲：Yarn Untangle 您可以在 Poki 上免費玩 Robot Awake。 Robot Awake 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。
網站： poki.com
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