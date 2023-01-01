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Craftomation 2

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在 Craftomation 2 中，您可以控制一大群小型機器人！這些機器人已經降落在一個偏遠的冰行星上，必須修理他們的太空船才能回家。不幸的是，機器人不是很聰明，所以你必須對它們進行程式設計並告訴它們該做什麼。 機器人的程式語言很簡單，您有一組可以連結在一起的簡單指令。如果機器人完成了一項任務，它們將繼續執行與其相關的任務。他們可以收集物品、組合它們、製作它們並掉落它們。但請確保正確設定代碼！如果你的機器人不知道該怎麼做，它們就會崩潰。 你能成為終極程式設計師並幫助你的機器人回家嗎？

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