Survival Express

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離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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您認為您有能力在礦井中生存嗎？駕駛你的車並上下行駛，避開岩石、炸藥等，以保持生存快車的行駛。如果你撞上什麼東西，你的旅程可能就結束了。你能生存多久？ 控制： 向上/向下箭頭 - 向上或向下移動

網站： poki.com

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