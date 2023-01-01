您認為您有能力在礦井中生存嗎？駕駛你的車並上下行駛，避開岩石、炸藥等，以保持生存快車的行駛。如果你撞上什麼東西，你的旅程可能就結束了。你能生存多久？ 控制： 向上/向下箭頭 - 向上或向下移動

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Survival Express 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。