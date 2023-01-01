Gift Wrapped 是一款 Flash 遊戲，您必須在限定時間內從一組禮物中找到一件物品。遊戲開始時限為 20 秒，每次發現禮物時限就會增加約 5 秒。這裡有許多聖誕節和節日經典物品，如小提琴、酒瓶、溜冰鞋、襪子、玩具機器人、泰迪熊、玩具火車、玩具汽車、拐杖糖，甚至還有閃亮的戒指！您有能力管理 Gift Wrapped 中的每件禮物嗎？點擊或點擊您認為與所示圖像相對應的禮物。Gift Wrapped 是由 Nitrome 創建的 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、Bad Ice- Cream 3 、洞穴混沌、叛變、Skywire、Twin Shot、測試對象綠色和測試對象藍色您可以在 Poki 上免費玩 Gift Wrapped。Gift Wrapped 可以在您的電腦上玩。

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