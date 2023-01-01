Skywire是Nitrome製作的動作平台遊戲。在這款遊戲中，您需要在鐵路上駕駛船隻，同時幫助乘客將乘客送到車站。避免危險的機器人動物，如鴕鳥、鸚鵡、犀牛和駱駝，因為它們會導致乘客墜落。甚至還有兩人賽車的遊戲模式！來吧，跳進這個經典的鐵路騎行遊戲吧！向上 - W 或向上箭頭向下 - S 或向下箭頭Skywire 是由 Nitrome 創建的 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、Bad Ice- Cream 3 、洞穴混沌、叛亂、skywire-2、雙鏡頭、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Skywire 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。