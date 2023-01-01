《Funny Heroes Emergency》是一款模擬遊戲，您在急診室擔任醫生，您的工作是幫助超級英雄恢復體形。一群超能力的防守者在面對惡棍時受傷。你能照顧他們的傷勢並修復他們嗎？清除超級英雄身上的污垢和碎片，然後進行更深層的治療。給他們的傷口消毒，給他們塗上藥膏，從他們的頭髮上拔掉棍子，甚至修復他們的幾顆牙齒！最後，幫助他們選擇一套全新的製服，這樣他們就可以時尚地捍衛無辜者。與您的朋友分享遊戲，看看他們為我們的超級英雄製作了什麼樣的服裝。拾取/使用藥物 - 點擊或滑鼠左鍵點擊有趣的英雄緊急情況由Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是一家位於印尼泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：有趣的小貓護理、Tictoc KPOP 時尚、有趣的小狗緊急情況、美味玉米卷、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物髮型、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦與搖滾。您可以在Poki 上免費玩《有趣的英雄緊急情況》。《有趣的英雄緊急情況》可以在您的電腦和手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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