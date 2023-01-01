Funny Puppy Emergency
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《Funny Puppy Emergency》是一款模擬遊戲，您可以在其中營救並照顧遇險的小狗。奔跑並幫助各種受傷的小狗，滿足它們的需要，例如去除碎片、拉直尾巴、治療腫塊、塗藥等等。如果幼犬在手術過程中感到疼痛，請不要忘記停下來撫摸它們，讓它們知道它們會沒事的！你準備好把這些悲傷的狗變成快樂的搖尾巴的狗了嗎？點擊或點擊藥物或醫療設備來使用它。當遊戲顯示箭頭形狀時，用遊標或手指跟隨相同的形狀重複它。Funny Puppy Emergency 由 Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是一家位於印尼泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：美味玉米餅、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、韓國烹飪課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術，以及時髦與搖滾。您可以在Poki 上免費玩《有趣的小狗緊急情況》。《有趣的小狗緊急情況》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。
網站： poki.com
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