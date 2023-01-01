《Funny Puppy Care》是一款模擬遊戲，您可以在其中打扮您的狗狗朋友，並給予它們應有的特殊待遇。在這個可愛的改造遊戲中，你在垃圾桶裡發現了一隻流浪狗。在給小狗洗個溫水澡之前，先清潔髒小狗的皮毛。擦洗它的皮毛，然後擦乾。一旦我們的狗狗朋友剛清潔完畢，您就可以給它穿上各種時尚的服裝和配件。繼續向人類最好的朋友伸出援手，並一路上結交許多可愛的朋友！點擊或點擊一個項目來拾取它，並將其拖到您想要使用它的區域。有趣的小狗護理是由Go Panda Games 創立的是位於印尼泗水南部的獨立開發者工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：Tictoc KPOP 時尚、有趣的小狗緊急情況、美味玉米卷、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦與搖滾。您可以在Poki 上免費玩《有趣的小狗護理》。 《有趣的小狗照顧》可以在您的電腦和手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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