TicToc KPop Fashion 是一款模擬遊戲，您可以幫助您的一位朋友成為著名社交媒體平台上的明星。選擇合適的化妝品和衣服，幫助她準備令人難忘的貼文。遊戲會簡要地告訴你需要選擇什麼樣的化妝品和配件，但它很快就會消失。要嘛好好記住它們，要嘛點擊提示按鈕讓它們再次出現。選擇所有合適的服裝和配件，讓她看起來足夠時尚，贏得點讚和轉發！發布照片後獲得許多讚即可購買新商品。您具備成為著名造型師的條件嗎？向大家展示您的才華！點擊或點擊一套服裝或配件即可穿上它。您必須選擇遊戲早期顯示的物品。如果您不記得哪些是正確的，請隨時獲取提示。TicToc KPop Fashion 由 Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是位於印尼泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：有趣的小狗緊急情況、美味的玉米捲、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦vs 搖滾。您可以在Poki 上免費玩TicToc KPop Fashion。TicToc KPop Fashion 可以在您的在電腦和手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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