Summer Fashion Makeover 是一款模擬遊戲，您可以幫助您的朋友之一為在海灘度過有趣的一天做好準備。使用臉部磨砂膏和美容產品協助進行一些清潔工作​​，幫助她做好準備，然後從各種眼線筆、眼影、粉底、口紅等產品中進行選擇！讓您的朋友在特殊的海灘日看起來時尚。一旦您的朋友準備好了，就向世界展示您是多麼出色的造型師！點擊或點擊一套服裝或配件即可穿上它。您必須選擇遊戲早期顯示的物品。如果您不記得哪些是正確的，請隨時獲取提示。 Summer Fashion Makeover 由 Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是位於印尼泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：TicToc 夏季時尚、Tictoc KPOP 時尚、有趣的小狗緊急情況、美味玉米卷、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦與搖滾。您可以在Poki 上免費玩《夏日時尚大變身》。《夏日時尚大變身》可以在您的電腦和手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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