TicToc Summer Fashion 是一款模擬遊戲，您可以幫助您的一位朋友成為著名社交媒體平台上的明星。先清理她的房間，幫她拍攝捲軸。然後從各種眼線筆、眼影、粉底、口紅等產品中進行選擇。讓您的朋友在每個捲軸上看起來都很時尚，以獲得更多的喜歡和金錢來購買新物品。遊戲會簡要地告訴你需要選擇什麼樣的化妝品和配件，但它很快就會消失。要嘛好好記住它們，要嘛點擊提示按鈕讓它們再次出現。一旦您的朋友準備好了，就向世界展示您是多麼出色的造型師！點擊或點擊一套服裝或配件即可穿上它。您必須選擇遊戲早期顯示的物品。如果您不記得哪些是正確的，請隨時獲取提示。TicToc Summer Fashion 由 Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是位於印度尼西亞泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：Tictoc KPOP 時尚、有趣的小狗緊急情況、美味玉米餅、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦與搖滾。您可以在Poki 上免費玩TicToc 夏季時尚。TicToc 夏季時尚可以在您的電腦和手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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