《有趣的烹飪營》是一款模擬遊戲，您可以在老鼠營地準備食物。幫助我們的老鼠朋友用黏土建造烤箱，準備烤架，並收集他們將要享用的美味佳餚的原料。當您擁有所需的所有物品後，您就可以開始準備美味的披薩了。有多種新鮮配料可供選擇！您準備好將烹飪和露營這兩項最有趣的活動結合起來了嗎？不要忘記與您的朋友分享有趣的烹飪營，看看他們提供什麼樣的飯菜！點擊或點擊一個物體來拾取它並使用它。有趣的烹飪營是由Go Panda Games 創建的，Go Panda Games 是位於美國的獨立開發工作室印尼泗水南部。 Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦vs Rockers您可以在 Poki 上免費玩《趣味烹飪營》。《趣味烹飪營》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Funny Cooking Camp 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。