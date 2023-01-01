Yummy Taco 是一款模擬遊戲，您可以在其中準備美味的菜餚。您想吃墨西哥菜嗎？如果您對墨西哥捲餅、玉米餅、玉米餅等感興趣，那麼您就來對地方了！走進廚房，開始準備玉米餅。您將使用麵粉、油、小蘇打、鹽和水。然後你將揉捏麵團並製作出漂亮的圓形形狀。加熱玉米餅後，你應該烤出蛋白質，加入一些蔬菜和一些調味料。按照遊戲中的說明以正確的方式準備食材，讓您的客人度過一生中最美好的夜晚。今晚你準備好吃辣辣的晚餐了嗎？不要忘記與您的朋友分享美味炸玉米餅，看看他們提供什麼樣的餐點！點擊或點擊一個物體來拾取它並使用它。當遊戲顯示箭頭形狀時，用遊標或手指跟隨相同的形狀重複它。Yummy Taco 由 Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是位於印尼泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的旅行機場、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和 Hipster vs Rockers 您可以在 Poki 上免費玩 Yummy Taco。Yummy Taco 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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