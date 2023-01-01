Yummy Donut Factory
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美味甜甜圈工廠是一款烹飪模擬遊戲，您擁有一家工廠，為顧客準備美味的甜甜圈。您首先使用提供的食譜從頭開始製作甜甜圈。篩入麵粉，加入糖和鹽等乾燥成分，然後與奶油和牛奶混合。確保使用適量的原料——任何多於或少於配方的東西都會導致你的甜甜圈失敗。然後就可以繼續烘焙囉！一旦基本的甜甜圈準備好，您就可以用糖果、糖屑、糖霜等來享受樂趣並展示您的創造力。與您的朋友分享您在美味甜甜圈工廠製作的甜點，並激發彼此的創造力！您不想錯過這個！點擊或點擊物件即可與它們互動。有時您需要拖放它們才能正確使用它們。Yummy Donut Factory 由 Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是一家位於印度尼西亞泗水南部的獨立開發工作室。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：美味巧克力工廠、有趣的小貓髮型、TicToc 夏季時尚、Tictoc KPOP 時尚、有趣的小狗緊急情況、美味玉米捲、有趣的烹飪營、有趣的露營日、有趣的旅行機場、有趣的喉嚨手術2、美味華夫餅冰淇淋、韓國烹飪課程、有趣的寵物理髮、有趣的小狗裝扮、有趣的小貓裝扮、有趣的鼻子手術和時髦vs 搖滾你可以在Poki 上免費玩美味甜甜圈工廠。美味甜甜圈工廠可以在電腦和行動裝置上玩例如手機和平板電腦。
網站： poki.com
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