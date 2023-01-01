Princess Lovely Fashion 是一款模擬遊戲，您可以用各種服裝和配件來打扮公主。遊戲中有很多時尚的物品！從各種款式和顏色的鞋子、靴子、帽子、衣服、褲子，甚至超酷的頭髮中進行選擇。你不喜歡你看到的衣服嗎？沒問題。透過玩有趣的小遊戲來解鎖更多服裝！不要忘記與您的朋友分享《可愛公主時尚》，那裡的爪子能力是無窮無盡的！點擊或點擊一個物體即可拾取並使用它。《可愛公主時尚》由Go Panda Games 創建，Go Panda Games 是位於美國的獨立開發工作室。印尼泗水南部。他們在Poki 上還有許多其他可愛的遊戲：有趣的小狗裝扮、有趣的露營日、有趣的機場旅行、有趣的喉嚨手術2、美味的華夫餅冰淇淋、烹飪韓語課程、有趣的寵物理髮、有趣的鼻子手術、有趣的救援動物園管理員、有趣的- 寵物救援和時髦vs 搖滾你可以在Poki 上免費玩《可愛公主時尚》。《可愛公主時尚》可以在你的電腦以及手機和平板電腦等在行動裝置上玩。

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