Dual Cat 是一款益智平台遊戲，您是一隻貓，在充滿障礙的神秘實驗室中尋找他的貓科動物夥伴。被一群神秘機器人綁架後，你必須利用你的新能力來生存並逃離充滿機器人和機器試圖將你關押的危險設施。為了完成一個關卡，您必須收集星星，然後撿起魚。你有能力非常有效地裝死。當你處於危險的境地時，使用這個力量可以暫時無敵——攻擊的敵人會像幽靈一樣從你身邊穿過。但有個問題：裝死時你無法移動。因此，請確保在危險過去後立即停用此功能，並迅速繼續前進。還要確保探索每個角落和縫隙，並收集每個關卡的所有三顆星星以解鎖特殊情況。你能完成 Dual Cat 中的每個關卡嗎？移動 - A/D 或左/右箭頭鍵使用/禁用電源 - FRestart - RDual Cat 是由 Seal Unicorn Games 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Dual Cat。Dual Cat 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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