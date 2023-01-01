Cat Clicker RE 是一款閒置點擊遊戲，您必須點擊您的貓才能獲得貓積分！為你的貓購買升級會增加你的點擊次數 - 例如牛奶、貓薄荷或玩老鼠！透過使用貓犧牲，您可以為毛茸茸的朋友解鎖更多升級和酷炫的新配件，例如一副太陽眼鏡或漂亮的帽子！你能把你的小貓變成最酷的貓嗎？

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