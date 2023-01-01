《石頭剪刀布》是一款點擊遊戲，將經典的石頭剪刀布體驗提升到另一個層次。在這個遊戲中，你不僅限於一些岩石和百貨公司的物品。相反，你要面對的是水、火、空氣、海綿、人類、槍、狼，如果你玩得夠長，甚至會帶來更多有趣的驚喜！玩法非常簡單：只需單擊清單中的一個事物或物體即可擊敗螢幕上的當前事物或物體。戴上你的思考帽，試著想像這些物質和物體如何相互作用。您是否掌握了完成《Rock Paper Clicker》所需的技巧？透過選擇另一個擊敗它的項目來摧毀螢幕上的給定項目。例如：石頭勝剪刀。剪刀打敗布。選擇物品-滑鼠左鍵點擊石頭紙Clicker是由美國遊戲開發團隊Codebolt開發的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！《Rock Paper Clicker》可以在您的桌面上玩。您可以在 Poki 上免費玩《Rock Paper Clicker》。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Rock Paper Clicker 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。