Doggo Clicker 是一款空閒點擊遊戲，您必須點擊您的狗才能讓它們更快樂！您可以獲得大量不同的升級來增加您的點擊次數 - 從基本的紙滑鼠一直到狗神！您也可以為狗狗購買一些很酷的配件，例如頭上的王冠或爪子上的鞋子！一旦你達到 100 級，你就可以透過每次點擊賺取更多的聲望來變得更強！讓我們看看你和你的朋友接管吧！

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