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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Doggo Clicker 是一款空閒點擊遊戲，您必須點擊您的狗才能讓它們更快樂！您可以獲得大量不同的升級來增加您的點擊次數 - 從基本的紙滑鼠一直到狗神！您也可以為狗狗購買一些很酷的配件，例如頭上的王冠或爪子上的鞋子！一旦你達到 100 級，你就可以透過每次點擊賺取更多的聲望來變得更強！讓我們看看你和你的朋友接管吧！

網站： poki.com

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