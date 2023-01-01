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Idle Miner 是一款閒置點擊遊戲，您（在您可信賴的貓的幫助下）穿過礦井收集材料。您可以將鎬升級為新的礦物和材料，但僅僅因為您購買了升級，並不意味著它總是更好。挖礦，點擊並在遊戲中打造自己的方式，看看你能走多遠！點擊左下角的鈴鐺可以更快地挖礦。按照遊戲開始時的教學了解所有詳細資訊！空閒礦工是由 Denis Olenison 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Idle Miner。Idle Miner 目前只能在您的電腦上玩。

網站： poki.com

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