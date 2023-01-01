太空大礦工是一款具有管理和資源管理元素的動作遊戲。你身處黑暗而可怕的外太空深處，你需要佔領這片土地。穿上你的太空人服和噴氣背包，開始一場冒險，開採神秘的、程序生成的岩石，以提取寶貴的資源。聽起來很容易？嗯，不。注意周圍的環境，因為宇宙中的可憎之物會無情地攻擊你。在他們接觸到你之前用你的雷射槍將他們射殺！將你辛苦賺來的資源用於改進你的裝備，這樣你就可以準備好面對等待你的具有挑戰性的老闆。你能生存很長時間並解鎖Space Major Miner 中的所有升級嗎？移動- WASD 或箭頭鍵飛行- 雙跳並按住射擊- 滑鼠左鍵點擊地雷- 滑鼠右鍵單擊Space Major Miner 是由Ardiam Games創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Space Major Miner。Space Major Miner 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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