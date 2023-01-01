Dark Light Swap
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Dark Light Swap 是一款關於操縱負空間的益智平台遊戲。你必須引導兩個名為“光”和“暗”的立方體角色，並幫助他們通過充滿障礙的迷宮般的關卡到達出口。光可以推動淺色牆壁，而黑暗可以推動深色牆壁。在兩個角色之間切換，仔細規劃你的動作，並確保兩個角色都通過他們的傳送門。不要忘記：當後面有空間可以推牆時，你才能推牆！在這款結構巧妙、精彩的益智遊戲中，你能闖過多少關？分享 Dark Light 交換您的朋友並比較您的分數！Dark Light Swap 是由 Robert Alvarez 創建的。 Poki 上還有其他思維遊戲：Jump and Hover、Plactions、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer
網站： poki.com
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