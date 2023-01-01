Plactions 是一款益智平台遊戲，您可以透過有限的動作來穿越障礙物並完成關卡。跳躍、衝刺、切換雷射、翻轉重力和傳送，以導航到每個關卡的出口。 Plactions 以巧妙的方式將平台遊戲、謎題和時間攻擊結合在一起，提供無與倫比的解​​謎體驗。不要忘記與您的朋友分享，看看誰能更快地完成遊戲！ Plactions 由 Robert Alvarez 創建。 Poki 上還有其他思維遊戲：Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer

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