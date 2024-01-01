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Hop Warp

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網站： poki.com

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Hop Warp 是一款思考遊戲，您需要穿過障礙物並收集星星來完成關卡。你有能力將自己傳送到遊戲中的任何地方，但你只能使用你的力量有限的次數。為了贏得這場遊戲，你必須在行動之前思考你的行動，並收集散佈在關卡周圍的所有星星。如果您遇到困難，請不要擔心 - 您隨時可以使用提示來顯示要擷取的星星的順序。有許多有趣的關卡和精心設計的謎題讓你摸不著頭腦。注意紅色區域，那裡是你無法使用力量的地方！你能完成 Hop Warp 中的每個關卡嗎？Hop Warp 由 Robert Alvarez 創建。 Poki 上還有其他思維遊戲：Placions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免費玩 Hop Warp。Hop Warp 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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