Big Tall Small
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Big Tall Small 是一款由 Robert Alvarez 創建的益智平台遊戲。解決控制多個角色，他們必須全部到達一個共享出口。在這些具有不同大小和特徵的角色之間切換，以完成每個關卡的謎題。三個朋友可以解決一兩個人解決不了的問題！不要忘記與您的朋友分享 Big Tall Small！移動 - WASD 或箭頭鍵開關 - 向下、空格或 Enter 重置 - R返回 - Esc 或 BBig Tall Small 由 Robert Alvarez 創建。 Poki 上還有其他思維遊戲：Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer
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